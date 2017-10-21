Александр Зуев: "Поздравил спартаковцев после матча с "Севильей". Великая победа!"

Полузащитник "Ростова" Александр Зуев после матча 14-го тура чемпионата России против "Тосно" (1:1) признал, что команде не удалось справиться со стандартными положениями соперника. Также хавбек, права на которого принадлежат "Спартаку", выразил уверенность в том. Что красно-белые навяжут "Зениту" борьбу за титул.
– Что помешало сразу включиться в игру?
– Не знаю. Возможно, то, что пропустили гол – отыгрываться всегда сложнее. Потом свою роль сыграли замены, плюс тренер в перерыве указал на ошибки и дал важные подсказки. Это помогло.
– "Тосно" примерно одинаково разыгрывает стандарты. Разбирали этот момент?
– Да, знали, что стандарты – их сильная сторона, но, к сожалению, не справились.
– "Ростов" не может выиграть в чемпионате уже 8 матчей. Как настроение в команде?
– Не самое лучшее, но мы не унываем. Главное, что сегодня не проиграли, а то было бы пятое поражение подряд. Будем двигаться шаг за шагом.
– Прокомментируйте эпизод с пенальти?
– Была борьба с защитником, я прочитал ситуацию, понял, куда отскочит мяч и сыграл на опережение. Защитник меня зацепил, я упал. Все. Пенальти точно был.
– После четвертого поражения подряд какие изменения внес тренер, чтобы прервать эту серию?
– Это внутренний вопрос, не буду раскрывать всех секретов.
– Команда вышла в футболках в поддержку Артура Юсупова. Чья это была инициатива?
– Наше общее решение, хотели поддержать Артура.
– Непривычно выходить на "Петровский" и играть не против "Зенита", а другой команды?
– А я тут за "Спартак" ни разу не играл против "Зенита".
– С кем тяжелее играть – сегодня с "Тосно", или в августе – с "Зенитом"?
– С "Зенитом", естественно.
– У петербуржцев в этом году есть конкуренты в борьбе за чемпионство?
– Конечно – "Спартак"! Еще догонит "Зенит" в таблице, не сомневаюсь.
– С кем из спартаковцев общаетесь сейчас? Есть эйфория у них сейчас?
– С Кутеповым, Самедовым, Ребровым, Давыдовым. Думаю, Массимо не позволит им впасть в эйфорию.
– После матча с "Севильей" что написали им?
– Просто поздравил ребят.
– Сами верили своим глазам, когда смотрели?
– Если честно, нет. Великая победа! (Егор БЫЧКОВ)