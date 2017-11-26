Александр Зуев: "Надеюсь, что "Ростов" сможет преодолеть трудности и начать новую серию из побед"

Полузащитник "Ростова" Александр Зуев в преддверии матча 18-го тура чемпионата России против "Анжи" отметил, что на ростовчан давит серия без побед. Он также добавил, что у махачкалинской команды можно выделить быстрый выход из обороны в атаку.

Напомним, что ростовчане не могут победить на протяжении 11 игр.

– Так получилось, что "Ростов" не выигрывает уже долгое время.

– В любом случае на нас давит эта серия. Надеюсь, что мы сможем преодолеть трудности и начать новую серию, – приводит пресс-служба "Ростова" слова Зуева. – На этот раз из побед.

– Следующая игра против "Анжи".

– Хороший соперник. Иногда смотрю их игры. Могу выделить у них быстрый выход из обороны в атаку. Из игроков отмечу своего друга – Аяза Гулиева.

– Вы играли в "Крыльях Советов" под руководством Вадима Скрипченко. Что скажете об этом тренере?

– Он очень старается, это видно. Много внимания уделяет игре в обороне. Часто отталкивается от соперника. С некоторыми клубами он играет с позиции силы, с некоторыми отдает инициативу.

После 17 туров "Ростов" занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 19 очков.

Встреча "Ростов" – "Анжи" состоится сегодня и начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.