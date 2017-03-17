Александр Зуев: "Мы внизу турнирной таблицы, но с психологией у нас все нормально"

Полузащитник "Крыльев Советов" Александр Зуев в преддверии матча 20-го тура чемпионата России против "Ростова" заявил, что будет непросто взломать оборону соперника. Также футболист отметил, что у команды нет проблем с психологией, несмотря на турнирное положение. Самарский клуб идет на 15-й строчке, "Ростов" занимает восьмое место.

– Начало весенней части чемпионата команда провела на искусственных полях. Каково сейчас будет играть на натуральном газоне "Металлурга"?

– Всю неделю мы тренировались на натуральном поле клубной базы, поэтому никаких проблем с этим быть не должно. Думаю, все будет нормально.

– На данный момент вы являетесь одним из самых бьющих в "Крыльях" футболистов. Это установка тренера или ваша инициатива?

– И установка тренера тоже. Всем известно, что без ударов нет забитых голов. Надо чаще бить, угрожать воротам соперника.

– Впереди у "Крыльев" матч с "Ростовом", который в четверг провел игру в Манчестере...

– Да, я смотрел эту игру. "Ростов" – очень организованная команда, всегда выполняющая установку тренера. Взламывать их оборону будет очень тяжело. Они грамотно перемещаются, не оставляя сопернику свободных зон. Будем стараться креативить и вскрывать их оборону. Мы идем внизу турнирной таблицы, но с психологией у нас сейчас все нормально. Вадим Викторович говорит нам быть вместе, ведь только в сложных ситуациях и проявляется сила коллектива. Думаю, что у нас должно все наладиться.