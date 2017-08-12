Александр Зуев: "Футболисты "Ростова" играют друга за друга"

Полузащитник "Ростова" Александр Зуев выразил мнение, что все голы в матче 6-го тура чемпионата России с "Уфой" (4:1) были забиты после перерыва благодаря стечению обстоятельств. При этом он подчеркнул, что у желто-синих нет конкретной цели на сезон.

- На ваш взгляд, почему получились два таких разных тайма? - вопрос Зуеву.

- Не знаю, так получилось. Это стечение обстоятельств. Мы с Калачевым вышли и буквально за десять секунд заработали пенальти. Так сложилось.

- В следующий раз вам уже меньше времени понадобится?

- Не знаю. Куда уж меньше? (смеется).

- В этом году у вас фактически новая команда, но вы все равно показываете результат. Какая у вас цель?

- Мы спокойно от матча к матчу двигаемся. Считаю, что сплотились. Главное - играем друг за друга.

- Следующие матчи с "Краснодаром" и "Зенитом". С какими ожиданиями подходите?

- Сейчас два выходных будут - отдохнем, и со свежей головой будем готовиться. (Иван УРАЛЬСКИЙ)

Трансляция матча "Уфа" – "Ростов"