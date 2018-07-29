Александр Зотов: "Зенит находится в хорошем состоянии, но и "Енисей" не подарок. Пусть попробует нас обыграть"

Полузащитник "Енисея" Александр Зотов в интервью клубному телевидению поделился мнением о матче 1-го тура Российской премьер-лиги с "Зенитом". Встреча пройдет в Тюмени.



- Я думаю, что "Зенит" является одним из главных фаворитов чемпионата России. В это межсезонье мне уже приходилось с ними сталкиваться в товарищеской игре, - отметил Зотов. - Нас ожидает сложная и тяжелая игра. Соперник в хорошем состоянии находится, но и мы не подарок. Пусть попробуют нас обыграть.



Ранее в Тюмени юные футболисты остались в восторге от знакомства с Артемом Дзюбой, буквально разорвав его на фото.

"Енисей" – "Зенит": чемпионата России по футболу, 29 июля 2018 года, онлайн-трансляция матча – начало в 14.00 (время московское)