Александр Зотов: "За кокаин полностью отменить наказание Еременко нельзя"

Генеральный директор Общероссийского профессионального союза футболистов Александр Зотов отметил серьезность вердикта УЕФА по делу Романа Еременко. Полузащитник ЦСКА был дисквалифицирован на два года, после того как в его допинг-пробе были обнаружены следы кокаина. Клуб уже объявил о намерении обжаловать это решение.

– Надо сначала изучить документы, чтобы дать экспертную оценку, – сказал Зотов. – Если в мотивировочной части есть какие-то зацепки, то, конечно, нужно попробовать подать апелляцию. Два года – очень серьезный срок. Конечно, за употребление кокаина полностью наказание не отменишь.

Я так понимаю, что в решении есть все медицинские показатели, подтверждающие применение данного вещества. Если только процессуальные вещи были нарушены, тогда можно попробовать обжаловать вердикт. Но это опять же мои предположения. То есть наказание не отменить, возможно лишь сокращение срока. (Виталий АЙРАПЕТОВ)