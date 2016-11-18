15:55 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Александр Зотов: "За кокаин полностью отменить наказание Еременко нельзя"

0
0
0

Генеральный директор Общероссийского профессионального союза футболистов Александр Зотов отметил серьезность вердикта УЕФА по делу Романа Еременко. Полузащитник ЦСКА был дисквалифицирован на два года, после того как в его допинг-пробе были обнаружены следы кокаина. Клуб уже объявил о намерении обжаловать это решение.

– Надо сначала изучить документы, чтобы дать экспертную оценку, – сказал Зотов. – Если в мотивировочной части есть какие-то зацепки, то, конечно, нужно попробовать подать апелляцию. Два года – очень серьезный срок. Конечно, за употребление кокаина полностью наказание не отменишь.

Я так понимаю, что в решении есть все медицинские показатели, подтверждающие применение данного вещества. Если только процессуальные вещи были нарушены, тогда можно попробовать обжаловать вердикт. Но это опять же мои предположения. То есть наказание не отменить, возможно лишь сокращение срока. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Опрос

Что значит дисквалификация для Романа Еременко?
голосовать
0
0
0
Материалы сюжета: Еременко: на два года вне игры
Материалы REN-TV

"Крестный, одумайся". Блондинка написала президенту...

Показавшая "горижоп" на фоне гробов: Это видео не для всех...

Чемпионы по украденным шубам...

Правительственный спецборт Ту-214 едва не столкнулся с вертолетом в небе...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ