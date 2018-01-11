Александр Зотов: "В "Рубине" идет управленческая борьба. Сложно понять, кто там за что отвечает"

Генеральный директор профсоюза футболистов Александр Зотов подчеркнул, что футболисты "Рубина" обращаются в организацию из-за задержек по заработной плате. По его словам, казанцы гасят некоторые долги, но в целом задолженность сохраняется.

– Есть ли новости по "Рубину"? – вопрос Зотову.

– Пока нет. Все без изменений. Будем связываться с руководством. Я так понимаю, что в клубе идет управленческая борьба. Очень сложно понять, кто там за что отвечает.

– Игроки к вам по-прежнему обращаются из-за задержек по зарплате?

– Да. Мы на связи и с футболистами, и с их агентами. Пока подвижек нет.

– То есть задолженность по зарплате составляет три-четыре месяца?

– Что-то выплачивается, но задолженность сохраняется.

– Игроки собираются пойти в Палату по разрешению споров и даже расторгнуть свои контракты с "Рубином"?

– Пока я такого не слышал. Но нужно еще будет уточнить в РФС. Пока секретариат не работает. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полная версия интервью Александра Зотова