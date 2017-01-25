Александр Зотов: "Томь" говорит о смене курса, а сама летит в Турцию, покупает африканцев и испанцев…"

Генеральный директор общероссийского союза футболистов Александр Зотов в интервью "СЭ" заявил, что удивлен тем, что происходит в "Томи". Он отметил, что трансферная политика клуба весьма противоречива.

– В клубе говорят о смене курса, о том, что будут делать ставку на местных воспитанников, – сказал Зотов. – Хорошо, это их право, у них сложилась такая тяжелая ситуация. Но при этом команда улетает на сбор в Турцию, приезжают игроки из Африки, из Испании. При том, что клубу запрещено регистрировать новичков. А где же обещанные местные воспитанники?

Школа, насколько я знаю, находится в плачевном состоянии. Согласитесь, какое-то противоречие во всем этом есть! Если у вас нет денег – живите по средствам. Развивайте свою молодежь! А то руководители доводят команды до ручки, разбазаривают бюджет. Тотальная безответственность, какая-то, ей богу! (Виталий АЙРАПЕТОВ)