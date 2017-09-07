Александр Зотов: "Со "Спартаком" сыграли вничью. "Зенит", надеюсь, обыграем"

Полузащитник московского "Динамо" Александр Зотов в преддверии матча 9-го тура чемпионата России с "Зенитом" отметил, что бело-голубые настраиваются на победу. По его словам, соперник показывает мощный футбол.

– "Зенит" по праву занимает первую строчку в турнирной таблице и считается первым претендентом на чемпионство, команда в этом сезоне выглядит мощно, – цитирует Зотова официальный сайт "Динамо". – Пришел новый тренер, пригласили ряд сильных футболистов, команда сильно изменилась. Если сравнивать с той, что была в минувшем сезоне, то нынешняя действует куда более агрессивно.

Знаю, что "Зенит" для "Динамо" последние два десятилетия – это крайне принципиальный соперник. У болельщиков особые отношения, естественно, проникаются значимостью матчей и футболисты. На старте сезона у "Динамо" уже было историческое дерби со "Спартаком", тогда дело закончилось ничьей. Надеюсь, теперь в принципиальной битве удастся одержать победу. В любом случае ожидаю очень интересный матч при заполненных трибунах. Хотелось бы призвать наших болельщиков прийти на "Арену Химки" в воскресенье. Будет жарко!

Матч "Динамо" – "Зенит" пройдет 10 сентября и начнется в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.