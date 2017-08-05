Александр Зотов: "После первого дивизиона "Динамо" приучило болельщиков к победам"

Полузащитник "Динамо" Александр Зотов считает, что победа над "Амкаром" (3:0) в рамках 4-го тура чемпионата России придаст уверенности бело-голубым на дальнейшей дистанции. Также он отметил, что столичная команда готовилась к этой встрече как к кубковой.

– По-моему, матч прошел под нашу диктовку, – сказал Зотов. – После первого нашего гола мы немного подсели, а "Амкар" побежал забивать. Мы знали, что на контратаках у нас еще будут шансы забить, так и получилось.

- "Амкар" был для вас принципиальным соперником?

– Если честно, мы готовились как к кубковому матчу. Наша команда приучила болельщиков к победам после первого дивизиона. Этот успех придаст нам уверенности в дальнейшем.

– Соу сейчас является лидером команды?

– Он сыграл хорошо, как и вся команда. По одной его удачной игре не могу пока судить, лидер он или нет. (Павел ГУРЕВИЧ)

Трансляция матча "Динамо" – "Амкар"