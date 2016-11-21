Александр Зотов: "Понимания в руководстве "Томи", как финансировать клуб, нет"

Генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов сообщил, что игроки "Томи" намерены добиться от клуба всех положенных им выплат. Ранее появилась информация, что в томском клубе существуют большие долги перед игроками и персоналом клуба.

- Сейчас пишутся претензии в клуб, - цитирует "Р-Спорт" Зотова. - Потом, если клуб эти претензии не удовлетворит, будут обращения в палату по разрешению споров. Настрой у игроков категоричный. Все понимают, что клуб вступил в сезон, зная, что денег нет, и непонятно, где их брать. Слушать обещания всем надоело. Понимания в руководстве, как финансировать клуб, нет. Если губернатору есть что сказать по этому поводу или он сам готов дать деньги игрокам... А так - очередные пустые обещания.