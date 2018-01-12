Александр Зотов: "Погребняк заплатит 20 миллионов евро за прогул? Это даже смешно обсуждать"

Генеральный директор профсоюза футболистов Александр Зотов прокомментировал появившуюся информацию о том, что "Динамо" может оштрафовать нападающего Павла Погребняка на 20 миллионов евро. По его словам, эта сумма слишком велика.

– Я вообще не понимаю, что происходит. Мне сложно комментировать некий источник. Ну какие 20 миллионов евро?! Давайте будем реалистами, - сказал Зотов.

– Нереальная сумма за прогул?

– Это просто глупо. На основании чего Павел должен заплатить 20 миллионов евро? Это что такое? Суммарная стоимость футболистов "Динамо"? Откуда это взялось? Ну зачем нам комментировать какой-то источник. Понимаю мы бы комментировали официальную позицию клуба. А здесь даже 20 миллионов рублей – смешно обсуждать.

– Этот же источник утверждает, что в противном случае с Погребняком могут расторгнуть контракт.

– Я не очень понимаю, на основании чего?

– В клубе говорят, что Погребняк не явился на официальный матч, а улетел в Турин.

– Ну кто это говорит? Муравьев? Смертин? Мы просто рассуждаем о том, чего вообще нет.

– Погребняк к вам обращался?

– С самим Павлом мы не общались.

– А его агенты?

-Думаю, если бы действительно что-то было, то и Павел, и его агенты вышли бы на меня. Я и сам не вижу смысла сейчас о чем-либо говорить, потому что некий источник что-то там сказал. А потом все это подхватили. А вообще зная отношения Погребняка к своей работе и профессии, я дико сомневаюсь, что он мог кого-то не поставить в известность и улететь в Турин.

– "Динамо" просто разгружает свою зарплатную ведомость?

-Да, похоже. Наверняка в планах у клуба – расстаться с Погребняком. Но все это должно происходить цивилизованно. Иначе это будет выглядеть глупо, ударит по репутации клуба. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Контракт с Погребняком может быть расторгнут из-за фото в соцсетях //

Источник: "Динамо" может уволить Погребняка и получить 20 миллионов евро //

"Динамо" не имеет оснований для расторжения контракта с Погребняком"