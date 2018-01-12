12:31 | Футбол — РФПЛ

Александр Зотов: "Погребняк заплатит 20 миллионов евро за прогул? Это даже смешно обсуждать"

Павел ПОГРЕБНЯК. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Павел ПОГРЕБНЯК. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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Генеральный директор профсоюза футболистов Александр Зотов прокомментировал появившуюся информацию о том, что "Динамо" может оштрафовать нападающего Павла Погребняка на 20 миллионов евро. По его словам, эта сумма слишком велика.

 
То самое фото Павла ПОГРЕБНЯКА (в центре) с братьями в Турине."Динамо" не имеет оснований для расторжения контракта с Погребняком"

– Я вообще не понимаю, что происходит. Мне сложно комментировать некий источник. Ну какие 20 миллионов евро?! Давайте будем реалистами, - сказал Зотов.

– Нереальная сумма за прогул?

– Это просто глупо. На основании чего Павел должен заплатить 20 миллионов евро? Это что такое? Суммарная стоимость футболистов "Динамо"? Откуда это взялось? Ну зачем нам комментировать какой-то источник. Понимаю мы бы комментировали официальную позицию клуба. А здесь даже 20 миллионов рублей – смешно обсуждать.

– Этот же источник утверждает, что в противном случае с Погребняком могут расторгнуть контракт.

– Я не очень понимаю, на основании чего?

– В клубе говорят, что Погребняк не явился на официальный матч, а улетел в Турин.

– Ну кто это говорит? Муравьев? Смертин? Мы просто рассуждаем о том, чего вообще нет.

– Погребняк к вам обращался?

– С самим Павлом мы не общались.

– А его агенты?

-Думаю, если бы действительно что-то было, то и Павел, и его агенты вышли бы на меня. Я и сам не вижу смысла сейчас о чем-либо говорить, потому что некий источник что-то там сказал. А потом все это подхватили. А вообще зная отношения Погребняка к своей работе и профессии, я дико сомневаюсь, что он мог кого-то не поставить в известность и улететь в Турин.

– "Динамо" просто разгружает свою зарплатную ведомость?

-Да, похоже. Наверняка в планах у клуба – расстаться с Погребняком. Но все это должно происходить цивилизованно. Иначе это будет выглядеть глупо, ударит по репутации клуба. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Контракт с Погребняком может быть расторгнут из-за фото в соцсетях // 
Источник: "Динамо" может уволить Погребняка и получить 20 миллионов евро //
"Динамо" не имеет оснований для расторжения контракта с Погребняком"

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КОММЕНТАРИИ (10)
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glazun.de

"Но все это должно происходить цивилизованно. Иначе это будет выглядеть глупо, ударит по репутации клуба. " ___ Ха, а репутация Павла посмеялась над этой фразой!)

14:33

Evpatii Kolovrat

Господи, пожалуйста накажи эту чету тунеядцев и баловней судьбы по фамилии погребняк, что жена,что этот клоун полные бездарности, скоро денежки закончатся, это чучело будет играть в команде Уткина за тарелку супа. Бесит даже больше, чем бздюба, хотя два сапога-пара,жизнь у обоих недофутболистов удалась на славу, ***ща конченные.

14:30

Спринт

В своё время все погрели руки и набили мощну за счет бюджета клуба, а теперь ищут как спрыгнуть из этого ярма. Цивилизованным способом этого сделать не возможно, значит будут выдумываться грязные схемы. На сам клуб, её болельщиков и команду давно наплевать.

14:21

shpasic

будут ещё 14 лет карму чистить.

13:46

Honest Spartak

blue-white! === У его недоклуба репутация дутого газового пузыря, карма которого испорчена так сильно, что даже 2-х кратное превосходство в бюджете над прямым конкурентами не позволяем ему попасть в ЛЧ 2 года к ряду, не говоря уже о выигрыше чемпионата:)

13:21

Андрей Троцкийй

Ну если он эти же десятки миллионов евро получает за то, что сидит на лавке? Так почему он не может заплатить их за прогул?

13:15

crazysun78

все ясно - с погребом переподпишут новый контракт

13:12

Igorello97

20 миллионов евро :) Смолов переходит в Вест Хэм за меньшую сумму.

12:59

blue-white!

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho) по репутации? у этого степашкинского недоклуба давно одна репутация: ее отсутствие. 12:36-------------А у твоего недоклуба какая репутация?

12:41

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

по репутации? у этого степашкинского недоклуба давно одна репутация: ее отсутствие.

12:36