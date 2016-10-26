17:06 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Александр Зотов: "Игроки "Ростова" уже привыкли к ситуации с задолженностями"

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Генеральный директор Общероссийского профессионального союза футболистов Александр Зотов сообщил, что клубы РФПЛ не имеют серьезных проблем с задолженностями перед игроками. В частности, по словам функционера, в настоящий момент в "Ростове" идет процесс ликвидации задолженностей перед футболистами, однако все ребята уже привыкли, что долги гасятся в определенный момент времени.

– Сейчас я с ходу не назову клубы премьер-лиги, в которых есть какая-то "пожарная" ситуация, – приводит ТАСС слова Зотова. – У нас везде тяжело, существуют проблемы, бывают задержки. Но сказать, что где–то есть серьезные проблемы, я не готов.

Например, в "Ростове" идет процесс погашения задолженностей, но все ребята уже привыкли, что долги в течение сезона накапливаются и гасятся в определенный момент времени. Бывает, что к нам обращаются иностранцы, но "Ростов" все равно справляется.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3736254

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