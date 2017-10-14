Александр Зотов: "Хорошо, что забили. Груз ответственности давил на "Динамо"

Полузащитник "Динамо" Александр Зотов в перерыве матча 13-го тура против "СКА-Хабаровск" отметил, что на москвичей давил груз ответственности. Бело-голубые забили первый гол за 2 месяца - они не могли поразить ворота соперников 453 минуты (без учета добавленного времени).

- Матч еще не окончился, но хорошо, что забили, - сказал Зотов во флеш-интервью. - Груз ответственности давил на нас. У "Динамо" есть моменты, хотим забить еще.

Какие изменения после смены главного тренера? Немного поменялся тренировочный процесс. Трудно что-то сказать на эмоциях.