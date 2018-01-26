11:45 | Футбол — РФПЛ

Александр Зотов: "Динамо" подумало о последствиях? Клубу будет очень сложно доказать вину Погребняка"

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Генеральный директор профсоюза футболистов Александр Зотов прокомментировал решение "Динамо" расторгнуть контракт с нападающим Павлом Погребняком.

– Пять дней назад вы говорили, что не видели у "Динамо" оснований для расторжения контракта с Погребняком. Что изменилось за эти дни?

– Оснований для расторжения, на самом деле, и не прибавилось. Но сказать, что решение "Динамо" стало для меня неожиданным я тоже не могу. Клуб этот вариант рассматривал. Но у меня возникает вопрос – зачем он это сделал? Готов ли он к последствиям, которые могут наступить?

– Каким последствиям?

– Не думаю, что "Динамо" удастся доказать злостность и системность нарушений Погребняка. Все свалили в одну кучу... Три пункта обвинений. Пытаются представить это как систематическое нарушение дисциплины со стороны Павла... Не знаю. Скорее всего, дело дойдет до Лозанны. Наверняка последуют апелляции и так далее. По своему опыту могу сказать, что "Динамо" будет очень сложно доказать злостность поступков Павла. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

"Динамо" расторгло контракт с Погребняком //
Павел Погребняк. Хроника пикирующего бомбардира

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КОММЕНТАРИИ (6)
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oleg din

Динамо очень хорошо подумало: а вот Зотов через чур активно защищает прогульщика пьянство не говоря о чужой форме чту нацепил ,Зотов скажи как нужно поступать за прогул и езда за рулём в нетрезвом виде :http://www.sport-express.ru/football/rfpl/news/pochemu-dinamo-rastorglo-kontrakt-s-pogrebnyakom-vot-obosnovanie-1363733/

18:14

Филин72

Меня терзают смутные сомненья, а вы господин Зотов случайно не в доле с Пашей?

15:36

sars882

эстонский армеец //////////// согласен!

13:43

эстонский армеец

Такие дела необходимы российскому спорту - чтобы другие спортсмены и клубы учились правильно жить и подписывать контракты, и потом их выполнять!

12:31

merniloskut

Помню как Паша, ещё в дубле ФКСМ, был очень недоволен получаемой суммой в пару сотен баксарей... С той поры он "вырос"!)))

12:02

Коновалл

Московское «Динамо» готово заплатить компенсацию нападающему Павлу Погребняку. Напомним, клуб в одностороннем порядке расторг договор с футболистом. При этом «Динамо» готово заплатить игроку 500 тысяч евро, сообщает 8news. Это половина зарплаты, которую оставалось получить футболисту. -------------------------------------------- Ахаха! Грозили сумасшедшим штрафом, а закончится все выплатой компенсации тому же Пашке! Ну, вертухаи и насмешили народ. Бизнесмены! Пора по новой аудиторов к ним засылать.

11:54