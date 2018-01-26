Александр Зотов: "Динамо" подумало о последствиях? Клубу будет очень сложно доказать вину Погребняка"

Генеральный директор профсоюза футболистов Александр Зотов прокомментировал решение "Динамо" расторгнуть контракт с нападающим Павлом Погребняком.

– Пять дней назад вы говорили, что не видели у "Динамо" оснований для расторжения контракта с Погребняком. Что изменилось за эти дни?

– Оснований для расторжения, на самом деле, и не прибавилось. Но сказать, что решение "Динамо" стало для меня неожиданным я тоже не могу. Клуб этот вариант рассматривал. Но у меня возникает вопрос – зачем он это сделал? Готов ли он к последствиям, которые могут наступить?

– Каким последствиям?