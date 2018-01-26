Александр Зотов: "Динамо" подумало о последствиях? Клубу будет очень сложно доказать вину Погребняка"

Генеральный директор профсоюза футболистов Александр Зотов прокомментировал решение "Динамо" расторгнуть контракт с нападающим Павлом Погребняком.
– Пять дней назад вы говорили, что не видели у "Динамо" оснований для расторжения контракта с Погребняком. Что изменилось за эти дни?
– Оснований для расторжения, на самом деле, и не прибавилось. Но сказать, что решение "Динамо" стало для меня неожиданным я тоже не могу. Клуб этот вариант рассматривал. Но у меня возникает вопрос – зачем он это сделал? Готов ли он к последствиям, которые могут наступить?
– Каким последствиям?
– Не думаю, что "Динамо" удастся доказать злостность и системность нарушений Погребняка. Все свалили в одну кучу... Три пункта обвинений. Пытаются представить это как систематическое нарушение дисциплины со стороны Павла... Не знаю. Скорее всего, дело дойдет до Лозанны. Наверняка последуют апелляции и так далее. По своему опыту могу сказать, что "Динамо" будет очень сложно доказать злостность поступков Павла. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
oleg din
Динамо очень хорошо подумало: а вот Зотов через чур активно защищает прогульщика пьянство не говоря о чужой форме чту нацепил ,Зотов скажи как нужно поступать за прогул и езда за рулём в нетрезвом виде :http://www.sport-express.ru/football/rfpl/news/pochemu-dinamo-rastorglo-kontrakt-s-pogrebnyakom-vot-obosnovanie-1363733/
18:14
Филин72
Меня терзают смутные сомненья, а вы господин Зотов случайно не в доле с Пашей?
15:36
sars882
эстонский армеец //////////// согласен!
13:43
эстонский армеец
Такие дела необходимы российскому спорту - чтобы другие спортсмены и клубы учились правильно жить и подписывать контракты, и потом их выполнять!
12:31
merniloskut
Помню как Паша, ещё в дубле ФКСМ, был очень недоволен получаемой суммой в пару сотен баксарей... С той поры он "вырос"!)))
12:02
Коновалл
Московское «Динамо» готово заплатить компенсацию нападающему Павлу Погребняку. Напомним, клуб в одностороннем порядке расторг договор с футболистом. При этом «Динамо» готово заплатить игроку 500 тысяч евро, сообщает 8news. Это половина зарплаты, которую оставалось получить футболисту. -------------------------------------------- Ахаха! Грозили сумасшедшим штрафом, а закончится все выплатой компенсации тому же Пашке! Ну, вертухаи и насмешили народ. Бизнесмены! Пора по новой аудиторов к ним засылать.
11:54