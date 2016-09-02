Александр Зинченко: "Уфа" в будущем будет занимать высокие места"

Полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко, находящийся в аренде в ПСВ, поблагодарил "Уфу" за веру в него, сообщает Sport.ua. Также молодой хавбек рассказал, что давно не тренировался на таких идеальных полях, как в Англии.

– "Уфа" маленький клуб. "Манчестер Сити" – гранд. Что больше всего вас удивило в Англии?

– Что бросилось в глаза – качество полей. Там это на идеальном уровне, я давно на таких не тренировался. Ты играешь в футбол и вдвойне получаешь удовольствие. И, конечно, уровень игры, тренировочного процесса, интенсивность, скорости, работа с мячом и т.д. Действительно, большая разница между украинским, русским и английским футболом. Англия – это то, к чему нужно стремиться каждому футболисту.

– В вашем становлении "Уфа" дала достаточно большой скачок, да?

– Конечно, "Уфе" я очень благодарен. Команда меня приняла без игровой практики, восемь месяцев я не играл. Даже в "Рубине" мне запрещали играть, поскольку у меня были проблемы с донецким "Шахтером". "Уфа" просто поверила и заявила меня, хотя они знали, на какой риск идут. Они дали мне все условия для того, чтобы я развивался, стремился стать хорошим футболистом. Сейчас там собрана такая команда, которая в будущем, я считаю, будет занимать высокие места. Потому что команда новая, с каждым годом они все прибавляют и прибавляют. В первый год они были во второй лиге, на следующий год сразу вышли в первую лигу и так далее.

– Поехать попрощаться с болельщиками – это была ваша инициатива?

– Общая вместе с руководством клуба "Уфа". Люди полюбили меня, я их, это не может не радовать. "Уфа" за эти полтора года стала для меня таким родным местом, что я приезжаю туда, как домой. Люди такие открытые и любят футбол, это самое главное. Конечно, когда футбола еще не было в Уфе, город славился хоккеем, поскольку там сильная команда. Но сейчас стадион там заполняется все больше и больше. Это радует.