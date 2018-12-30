Александр Зинченко поздравил болельщиков "Уфы" с Новым годом

Полузащитник "Манчестер Сити" поздравил болельщиков "Уфы", за которую выступал в сезоне-2015/16, с Новым годом.
Александр Зинченко: "Дорогие уфимцы, я вас всех уважаю, люблю и обязательно к вам приеду"! Экс-полузащитник ФК "Уфа", а ныне звезда "Манчестер Сити" @zinchenko_96поздравляет болельщиков нашей команды с Новым 2019 годом, - написано на официальной странице уфимского клуба.
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https://www.instagram.com/p/BsApfgeh3ne/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=15xw7jl2effn6
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