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Александр Зинченко: "Критика Воронина? Я обязательно прислушаюсь к его словам"

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Полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко, находящийся в аренде в ПСВ, рассказал, что в конце прошлого сезона, выступая за "Уфу", не подозревал, что этот год окажется последним для него в чемпионате России, сообщает Sport.ua. Также молодой хавбек рассказал, что не расстроился из-за критики экс-нападающего сборной Украины Андрея Воронина.

– Доигрывая сезон в "Уфе", вы уже понимали, что это последний ваш сезон там, что уйдете в другой клуб?

– Нисколько. Я играл, готовился от игры к игре, к любой: и товарищеской, и официальной. Так что я каждый день старался работать над собой. А дальше – как получится, так сказать. Конечно, любой футболист, особенно молодой, мечтает играть на высоком уровне. У каждого игрока, футболиста свои цели. Я всегда мечтал играть на высоком уровне. Предстоит еще очень много работы, которую я люблю и от которой получаю удовольствие.

– Вариант с "Манчестер Сити" возник уже после чемпионата Европы, правильно?

– Мои агенты ничего мне не говорили, потому что я знал, что это будет меня отвлекать. Но я сам не интересовался этим. Я просто работал от игры к игре, готовился. Когда получил вызов в сборную – даже не хотел слушать ни о каких клубах, предложениях. Я был полностью сконцентрирован на чемпионате Европы.

– "Манчестер Сити" голову не вскружил? В 19 лет такой клуб...

– Нет. Но когда я первый раз услышал о "Сити" – в одно ухо влетело, из другого вылетело, потому что я на тот момент был игроком "Уфы". Я не поверил, потому что такой клуб с таким тренером... Высказывания Гвардьолы... Я просто не мог поверить своим ушам. И жизнь меня научила: пока не увижу, пока не потрогаю, пока не попробую – не поверю.

– Вы сказали, что больше любите критику. Андрей Воронин очень позитивный человек, но он очень жестко "проехался" именно по вам. Вас огорчили эти слова?

– Нет, нисколько. Если Андрей Воронин – личность, очень сильный футболист в прошлом, к его словам я обязательно прислушаюсь и сделаю правильные выводы. Но возьму для себя то, что посчитаю нужным. К любому его высказыванию буду прислушиваться и выбирать для себя полезное.

Дополнительная информация

http://football.sport.ua/news/316945

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