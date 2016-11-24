Александр Зинченко: "Чемпионаты России и Голландии равны"

Полузащитник сборной Украины и ПСВ Александр Зинченко, который в минувшем сезоне выступал в составе "Уфы", в интервью пресс-службе ФФУ выразил мнение, что развитие игрока не зависит от выступления в определенном первенстве. По словам хавбека, на прогресс влияет желание футболиста и условия.

- Как вам чемпионат Голландии после российского первенства? Где больше шансов для развития?

- Развиваться можно в любом чемпионате. Это зависит от желания и условий. В этих лигах они равны, поэтому сложно ответить, где лучше. Я выдержу нейтральную позицию.

- Что вы можете сказать о главном тренере сборной Андрее Шевченко и о том футболе, в который он предлагает играть? Какие задачи он ставит перед вами?

- Наша главная задача - выйти на чемпионат мира. Я надеюсь, что у нас с каждой игрой будет все налаживаться: и контроль мяча, и взаимодействие, и демонстрация более атакующей игры. Если брать четыре матча отбора, мы показываем хорошую игру. Есть ошибки, есть недоразумения, но все это поправимо.

- О чем мечтали в детстве?

- Выиграть Лигу Чемпионов. Когда был маленьким, смотрел нарезки видео. Мне больше всего нравился Роналдинью. И когда играл гимн Лиги чемпионов, я повторял за ним его трюки.