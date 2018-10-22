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Александр Жуков: "Вопрос отставки Карреры назрел. Было видно, что существуют какие-то внутренние проблемы"

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Почетный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков прокомментировал отставку главного тренера "Спартака" Массимо Карреры

- Думаю, назрел вопрос отставки, потому что "Спартак" неудачно выступал в последнее время, было видно, что существуют какие-то внутренние проблемы в команде. Наверное, решение объективное, - цитирует "РИА Новости" Жукова. - Отсутствие игры сказывалось в первую очередь, и результат тоже.

Три домашних поражения в чемпионате подряд, и далеко не от лидеров нашего футбола. Сама игра производила достаточно удручающее впечатление в последнее время. Дело не в месте команды, а в том, что любой человек, разбирающийся в футболе, видел, что нет никакой игры у команды.

Ранее стало известно, что испанец Рауль Рианчо провел первую тренировку в качестве исполняющего обязанности главного тренера "Спартака".

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https://rsport.ria.ru/football/20181022/1144503734.html

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