Александр Жуков: "Вопрос отставки Карреры назрел. Было видно, что существуют какие-то внутренние проблемы"

Почетный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков прокомментировал отставку главного тренера "Спартака" Массимо Карреры.

- Думаю, назрел вопрос отставки, потому что "Спартак" неудачно выступал в последнее время, было видно, что существуют какие-то внутренние проблемы в команде. Наверное, решение объективное, - цитирует "РИА Новости" Жукова. - Отсутствие игры сказывалось в первую очередь, и результат тоже.

Три домашних поражения в чемпионате подряд, и далеко не от лидеров нашего футбола. Сама игра производила достаточно удручающее впечатление в последнее время. Дело не в месте команды, а в том, что любой человек, разбирающийся в футболе, видел, что нет никакой игры у команды.

Ранее стало известно, что испанец Рауль Рианчо провел первую тренировку в качестве исполняющего обязанности главного тренера "Спартака".