Александр Жиров стал игроком "Томи"

Центральный защитник Александр Жиров подписал контракт "Томью". Соглашение с 25-летним футболистом рассчитано до конца года.

Жиров является воспитанником барнаульского "Динамо", сообщает официальный сайт "Томи". – Начал карьеру в родном клубе, затем перешел в астраханский "Волгарь" и помог ему выйти в ФНЛ, позже перебрался в клуб РФПЛ "Анжи", за который провел все 30 встреч прошлого сезона в рамках чемпионата России.

13 марта 2015 года был включен главным тренером сборной России Фабио Капелло в расширенный состав национальной команды для участия в отборочном матче против сборной Черногории и товарищеской встрече со сборной Казахстана.