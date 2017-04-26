Александр Ярдошвили: "Ну какой матч со "Спартаком" для Дзагоева?"

Врач "Динамо" Александр Ярдошвили, ранее работавший в сборной России, ЦСКА и "Локомотиве", выразил мнение, что полузащитник армейцев Алан Дзагоев может пропустить дерби со "Спартаком" в это воскресенье. Хавбек получил повреждение в игре с "Локомотивом" и на 17-й минуте покинул поле, держась за заднюю поверхность бедра.

Напомним, что подобное повреждение Дзагоев получил в товарищеском матче сборной России с Бельгией (3:3) 28 марта, после чего выбыл на три недели. Хавбек вернулся в строй только в игре предыдущего тура чемпионата – 21 апреля против "Уфы".

– Вполне возможно, что-то недолечили. Трудно давать оценку, – отметил Ярдошвили.

– Впереди у ЦСКА матч со "Спартаком"…

– Ну какое дерби? Если он ушел и держался за мышцу в начале игры.

– Сколько может понадобиться на восстановление?

– Никто сроков назвать не сможет. Если у Дзагоева будет повреждение, то надолго. Ключевое слово здесь "если". (Сергей АСТАХОВ)

"СЭ" ведет трансляцию матча ЦСКА – "Локомотив"