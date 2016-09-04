Александр Тукманов: "Рад за Гинера - его старания воплотились в жизнь"

Президент "Торпедо" Александр Тукманов поздравил президента ЦСКА Евгения Гинера с завершившимся строительством нового стадиона, передает корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. Отметим, что товарищеский матч между ЦСКА и "Торпедо" стал первым на "Арене ЦСКА". По техническим причинам он прошел без зрителей.

– Мы дружим с руководством армейского клуба, – сказал Тукманов. – Это главное. Кроме того, наш главный тренер Виктор Булатов хорошо знаком с Леонидом Слуцким, с Виктором Онопко. Нам поступило приятное предложение, и мы его приняли. Отказываться от такого не следует.

– Как вам стадион?

– Хороший. Старания и стремления Евгения Ленноровича воплотились в жизнь, и я за него рад.

– У болельщиков "Торпедо" в этом плане нет поводов для оптимизма? Говорилось о планах строительства арены в Нагатинской пойме...

– На сегодня я не знаю, как ответить на этот вопрос. У стадиона им. Стрельцова, не секрет, есть владелец. Как там будут развиваться события, мне неизвестно. Мы арендуем стадион академии Черенкова, играем там. Построить стадион в Нагатинской пойме планы действительно были, мы даже готовили планировочные решения. Но город их, к сожалению, не принял. Мотивов я не знаю.

Клуб сам построить арену не в состоянии. Для этого нужны средства, которых у нас сейчас нет. Когда появится мощный спонсор, который будет заинтересован в развитии клуба, тогда этот вопрос можно будет поднимать.