Александр Трошечкин: "Сезон в ФНЛ - полезный опыт, надеюсь проявить себя в "Ростове"

Полузащитник Александр Трошечкин выразил надежду, что ему удастся закрепиться в составе "Ростова". Хавбек минувший сезон провел на правах аренды в "Факеле" и был назван лучшим молодым игроком ФНЛ.

- Первенство ФНЛ - очень хороший, качественный турнир, - цитирует "Р-Спорт" Трошечкина. - Особенно это было заметно в нынешнем сезоне, когда борьба во всех частях турнирной таблицы велась до последних туров. Для себя расцениваю выступление в ФНЛ как серьезный и крайне полезный опыт, который поможет мне в дальнейшей карьере. Благодарен "Факелу" за этот сезон. Теперь я рад вернуться в "Ростов", в ближайшее время отправляюсь с командой на сборы и надеюсь проявить себя на уровне РФПЛ