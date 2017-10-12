Александр Трошечкин: "Как оценю старт "Тосно"? Посмотрите на "Динамо"

Полузащитник "Тосно" Александр Трошечкин в интервью "Спорту день за днем" отметил, что будет ждать в клубе своего шанса. По его словам, все зависит от решения тренера.

– Как с тренерским доверием в "Тосно"?

– Периодически случаются беседы с тренерами. Если говорить в целом, то ситуация простая: надо ждать.

– Главное, чтобы пока ждете, седые волосы не начали появляться.

– В любом случае, все зависит от решения тренера, а моя задача выкладываться на тренировках и доказывать, что способен приносить пользу.

– Как оценивать старт сезона для "Тосно"?

– Нормальный старт. Его нельзя назвать ни хорошим, ни плохим. Хотелось бы большего, но... Для новичка вполне неплохо. Но посмотрите на "Динамо": перед игрой они котировались выше "Тосно", но у них все хуже и с игрой, и с результатами. Даже тренера пришлось поменять.

– Как вам живется в Петербурге?

– Это сумасшедший, в хорошем смысле, город. Я коренной москвич, в Петербурге, конечно, бывал, но долгого времени здесь не проводил. Мне очень нравится этот город. Многие говорят о погоде, но она всего чуть-чуть хуже, чем в Москве. Самая жесть начнется ближе к зиме. Я очень люблю Москву, поэтому не могу сказать, что Петербург красивее, но… Очень нравится!