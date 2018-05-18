Александр Ташаев: "Знаю только, что переговоры между "Динамо" и "Спартаком" идут"

Полузащитник "Динамо" и сборной России Александр Ташаев отметил, что еще не знает, где продолжит карьеру. Ранее появлялась информация о том, что хавбек может перейти в "Спартак".

– Дело в том, что в "Динамо" сейчас неразбериха в руководстве. Официально у нас есть спортивный директор, но никто в команде его ни разу не видел, – цитирует "Реальное время" Ташаева. – Пока не могу точно сказать, где продолжу карьеру – знаю только, что переговоры между "Динамо" и "Спартаком" идут. Я бы хотел остаться в "Динамо", но не все здесь зависит от меня.