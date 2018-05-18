Александр Ташаев: "Знаю только, что переговоры между "Динамо" и "Спартаком" идут"

Полузащитник "Динамо" и сборной России Александр Ташаев отметил, что еще не знает, где продолжит карьеру. Ранее появлялась информация о том, что хавбек может перейти в "Спартак".
– Дело в том, что в "Динамо" сейчас неразбериха в руководстве. Официально у нас есть спортивный директор, но никто в команде его ни разу не видел, – цитирует "Реальное время" Ташаева. – Пока не могу точно сказать, где продолжу карьеру – знаю только, что переговоры между "Динамо" и "Спартаком" идут. Я бы хотел остаться в "Динамо", но не все здесь зависит от меня.
Дополнительная информация
https://realnoevremya.ru/news/99403-aleksandr-tashaev-o-perehode-v-spartak-ya-by-hotel-ostatsya-v-dinamo
Jean4
После перехода в Спартак или Зенит будет рассказывать нам, что с детства мечтал выступать за "ххх" (нужное подставить).
13:05
Artorixus
Динамо выполнило свою задачу, отобрало 5 !!! из 6 очков у Спартака, не дав последнему заработать у УЕФА 12 млн. и хоть таким образом, но отомстило ему за свой вылет в ФНЛ. Теперь можно и расслабиться, да исчо и немного заработать на том же Ташаеве, продав его тому же Спартаку или Зениту.
13:04
Jean4
Хотел бы остаться, так оставайся. Что значит "не все зависит от меня", без воли игрока продать его в другую команду не смогут.
13:03
Коновалл
Если хочешь остаться, силком никуда не продадут. Что-то темнит паренек. Лыжи навострил в Спартак, но хочет красиво выглядеть перед болелами. Я бы подумал, а нужен ли нам такой?
13:02
ЗЗ+
Островзаячий Динамо меняется местами с Локомотивом. Теперь Динамо пятое колесо.// Четвертое :) Пятого колеса давно нет.
13:01
ЗЗ+
Какие могут быть переговоры с Динамо, если якобы есть установленная цена выкупа - 1,6 млн.? Или Спартак хочет еще снизить цену? :)))) Переговоры тут как раз могут быть только с Ташаевым - по условиям личного контракта. А если он "хочет остаться в Динамо", то с чего бы вдруг не от него зависит? Работорговлю давно отменили.
13:00
Островзаячий
Динамо меняется местами с Локомотивом. Теперь Динамо пятое колесо.
12:52