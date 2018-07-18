Александр Ташаев: "В "Локомотиве" сказали: "Ты не тянешь"

Полузащитник "Спартака" Александр Ташаев в интервью клубной пресс-службе вспомнил, как в 15 лет от него отказался "Локомотив".

Отметим, что новичок красно-белых до восьми лет занимался спортивной гимнастикой, затем перешел в футбольную секцию "Трудовые резервы", а через пару месяцев оказался в школе "Локомотива".

- Спортивная гимнастика не особо радовала, - отметил Ташаев. - Начал с команды "Трудовые резервы", вскоре перешел в "Локомотив", где, можно сказать, провел все детство и юность. Но потом там поменялось руководство, тренерский штаб и игроки. Мне сказали: "Ты не тянешь. Можешь остаться, но играть не будешь". Для 15-летнего меня это был удар. Очень обидно, но в итоге трудности только закалили.

- Это был самый непростой момент в вашей юношеской карьере?

- Один из. Из "Локомотива" ушел в "Москву". Играл там три–четыре месяца, забивал голы, все было хорошо, пока не получил травму. Это был матч со "Спартаком". В конце первого тайма стал обыгрывать соперника, защитник упал, я – на него, а сверху на меня – еще один игрок.



Так сломал ключицу. Перелом был со смещением. После операции долго восстанавливался. А когда набрал форму, мне сказали: "Команда расформирована".