19:01 | Футбол — РФПЛ

Александр Ташаев: "Уровень команд в премьер-лиге, за исключением нескольких лидеров, примерно одинаковый"


Полузащитник "Динамо" Александр Ташаев отметил, что российские клубы много внимания удеяют обороне. По его словам, футболистам приятнее играть на заполненных стадионах, даже если большинство болеет за соперника.

- Уровень команд в РФПЛ, за исключением нескольких лидеров, примерно одинаковый, - цитирует пресс-служба "Динамо" Ташаева. - Все играют строго, дисциплинированно, большое внимание уделяя обороне, со всеми получаются очень упорные поединки. Многие действуют в пять защитников, "Ахмат" в их числе. Первый матч в Грозном запомнился жарой и духотой, а также тем, что мы очень глубоко отходили в оборону. Дома мы не можем себе позволить так играть.

Я люблю, когда на стадионе царит ажиотаж, пусть даже болеют и за соперника. Все равно это создает футбольную атмосферу, приятно играть. Слышно было в Грозном и наших болельщиков, они всегда с командой, мы им очень благодарны. Для меня было очень важно, когда персонально поддержали в сложный момент в матче с "Тосно". Ждем динамовских болельщиков в субботу на "Арене Химки". Нам нужна только победа над "Ахматом", других вариантов нет.

 

Дополнительная информация

http://fcdynamo.ru/news/events/?id_4=13143

Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий