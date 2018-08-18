Александр Ташаев: "Мы победили, значит, все хорошо"

Полузащитник "Спартака" Александр Ташаев после победы над "Краснодаром" (1:0) заявил, что отсутствие системы видеоповторов в прошедшем матче привело к тому, что все сложилось хорошо для его команды, сообщает корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА.

- В футболе без везения никуда, - отметил Ташаев. - Моментами нам везло. Хорошо, что Зе Луиш забил и мы победили. Я вышел и сыграл столько, сколько мне доверили. С каким заданием выходил на поле? Нужно было пытаться атаковать через фланги и создавать моменты.



- Насколько сейчас назрела необходимость применять в российской премьер-лиге систему видеоповторов?



- Я не знаю, не могу ответить на этот вопрос. В каких-то моментах нужна, в каких-то нет.



- Но в матче с "Краснодаром" нужна была бы?



- Раз мы победили, значит, все хорошо сложилось. (Екатерина ПОТАПОВА)