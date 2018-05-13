Александр Ташаев: "Когда узнал о вызове в сборную, улыбка не сходила с моего лица"

Полузащитник "Динамо" Александр Ташаев после победы над "Спартаком" (1:0) в матче 30-го тура чемпионата России заявил, что узнал о вызове в национальную команду на тренировке.

– В раздевалке "Динамо" после матча игроки пели нецензурный заряд на тут же мелодию, на которую исполняют фанаты "Спартака" в адрес бело-голубых. Вы тоже пели?

– Я этого даже не слышал. Был очень счастлив победе и просто радовался вместе с командой.

– Этот сезон стал очень хорошим для вас.

– Не знаю, что сказать. Просто хороший сезон, здорово, что мы провели весну очень качественно.

– Какая была первая мысль, когда узнали, что Станислав Черчесов вызвал вас в сборную?

– Узнал об этом на тренировке, и улыбка не сходила с моего лица. Ребята меня поздравили, конечно.

– Теперь какая у вас цель, применительно к сборной России?

– Работать, а там будет, как будет. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)​