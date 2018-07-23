Александр Ташаев: "Готов к негативу со стороны болельщиков "Динамо"

Хавбек "Спартака" Александр Ташаев признался, что готов к возможному негативу со стороны болельщиков "Динамо" во время дерби. 24-летний россиянин был игроком бело-голубых с 2014 по 2018 год.

- Вы были близки к тому, чтобы попасть в заявку на чемпионат мира. Какие чувства испытывали, когда смотрели матчи?

- Я очень сильно переживал ребят. Они провели классный турнир. Ну, а я... Не в этот раз (улыбается)



- Готовы к "теплому" приему со стороны фанатов "Динамо", когда будет дерби?

- Это футбольная жизнь. Я должен быть к этому готов.



- Как прошел этот переход с точки зрения отзывов со стороны?

- Болельщики "Динамо" писали много неприятных вещей. Старался не особо обращать внимание. Но были и те, кто благодарил. Люди разные.



- Что сказал вам на прощание Дмитрий Хохлов?

- Думаю, все и так знают, что и кто для меня этот тренер. Я могу только еще раз поблагодарить его, при встрече всегда с уважением и большим желанием обниму этого человека. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Все о чемпионате России по футболу – здесь

