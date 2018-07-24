23:12 24 июля | Футбол — РПЛ

Александр Тарханов: "Задача "Урала" - побороться за место в шестерке"


Известный тренер и советник президента "Урала"  Александр Тарханов заявил, что команда из Екатеринбурга должна набирать максимальное количество очков в трех первых матчах чемпионата России.

О задачах команды в сезоне можно будет говорить после того, как мы оценим начало чемпионата России, цитирует Тарханова РИА Новости. - Три первых матча мы играем дома, поэтому в них нам надо взять максимум очков. Мы постараемся побороться за место в шестерке, потому что у "Урала" стабильный состав, которым команда играет второй год.

Тарханов возглавлял "Урал" в 2013-2015 и 2016-2018 годах. 21 мая на посту главного тренера екатеринбургской команды его сменил Дмитрий Парфенов, ранее возглавлявший "Тосно"

В первом туре "Урал" встретится с "Анжи" 28 июля в Екатеринбурге. 

Урал - Анжи

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