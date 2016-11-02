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Александр Тарханов: "Я в "Урале"? Пока не вылетаю в Екатеринбург"

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Главный тренер "Славии" Александр Тарханов пока не готов сказать, что станет новым главным тренером "Урала". Накануне в отставку подал наставник команды Вадим Скрипченко, а сегодня уже получил предложение о работе в "Крыльях Советов".

– Вы сегодня вылетаете в Екатеринбург?

– Нет, еще не вылетаю.

– А завтра?

– Посмотрим… Еще здесь кое-что есть.

– Значит, подтверждаете предложение от "Урала"?

– Посмотрим… Пока не ясно.

– Нужно еще решить вопрос со "Славией"?

– Да. Пока только пресса подняла этот вопрос. Я пока еще ничего не говорил.

– Когда наступит ясность?

- 4 или 5 ноября. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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