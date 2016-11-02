Александр Тарханов: "Я в "Урале"? Пока не вылетаю в Екатеринбург"

Главный тренер "Славии" Александр Тарханов пока не готов сказать, что станет новым главным тренером "Урала". Накануне в отставку подал наставник команды Вадим Скрипченко, а сегодня уже получил предложение о работе в "Крыльях Советов".
– Вы сегодня вылетаете в Екатеринбург?
– Нет, еще не вылетаю.
– А завтра?
– Посмотрим… Еще здесь кое-что есть.
– Значит, подтверждаете предложение от "Урала"?
– Посмотрим… Пока не ясно.
– Нужно еще решить вопрос со "Славией"?
– Да. Пока только пресса подняла этот вопрос. Я пока еще ничего не говорил.
– Когда наступит ясность?
- 4 или 5 ноября. (Виталий АЙРАПЕТОВ)