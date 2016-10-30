Экс-тренер "Урала" Александр Тарханов отметил, что матч екатеринбургской команды против "Терека" (1:4) не мог носить договорной характер. В перерыве поединка при счете 1:1 букмекеры снизили до минимума коэффициент на грозненский клуб.

- Я матч не смотрел, но знаю, что ничего не было, - приводит "Р-Спорт" слова Тарханова. - В том году тоже было много проблем с этим матчем, но жизнь показала, что все было нормально. Сейчас проиграли. Понятно, что по сравнению с прошлым годом состав поменялся, много молодежи, поэтому есть проблемы пока. Если сравнивать "Урал" и "Терек", то "Терек" - сбалансированная, опытная команда, стабильная.

Вчера Акинфеев ошибся, что теперь, говорить, что ЦСКА отдал игру? Это смешно. Вчера он допустил ошибку, что теперь сделаешь. Тем более и вратарь, и в защите тоже много новичков, и Арапов молодой еще парень. Допустил такую невероятную ошибку, я просто знаю, что он пытался выбить неудачно.