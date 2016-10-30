16:37 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Александр Тарханов:
"Я матч "Урал" - "Терек" не смотрел, но знаю, что там все было чисто"

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Сегодню. Екатеринбург. "Урал" - "Терек" - 1:4. 11-я минута. Хозяева повели после 11-метрового, но после этого пропустили четыре нелепых мяча.Голы в матче "Урал" - "Терек": аттракцион неслыханной глупости

Экс-тренер "Урала" Александр Тарханов отметил, что матч екатеринбургской команды против "Терека" (1:4) не мог носить договорной характер. В перерыве поединка при счете 1:1 букмекеры снизили до минимума коэффициент на грозненский клуб.

- Я матч не смотрел, но знаю, что ничего не было, - приводит "Р-Спорт" слова Тарханова. - В том году тоже было много проблем с этим матчем, но жизнь показала, что все было нормально. Сейчас проиграли. Понятно, что по сравнению с прошлым годом состав поменялся, много молодежи, поэтому есть проблемы пока. Если сравнивать "Урал" и "Терек", то "Терек" - сбалансированная, опытная команда, стабильная.

Вчера Акинфеев ошибся, что теперь, говорить, что ЦСКА отдал игру? Это смешно. Вчера он допустил ошибку, что теперь сделаешь. Тем более и вратарь, и в защите тоже много новичков, и Арапов молодой еще парень. Допустил такую невероятную ошибку, я просто знаю, что он пытался выбить неудачно.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20161030/1111546741.html

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Slim Taller

Не читал,но осуждаю.

17:02

karpych

Не смотрел, но знаю, не читал, но осуждаю. Совок неистребим, товарищ Тарханов, все всё знают, но доказать это всё - невозможно. Все повязаны.

16:53

Ruslanas

Зря высказался, теперь негодующая толпа, на Тарханова своё нытьё выплеснет!

16:51

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