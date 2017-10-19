Александр Тарханов: "Вычислить договорной матч практически невозможно"

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов отметил, что определить договорной матч в футболе практически невозможно. По его словам, екатеринбургский клуб не играет по договоренности.

​– Я работал в комиссии по договорным матчам. Вычислить их практически невозможно, – цитирует тарханова ural.kp.ru. – Смотришь – да, все указывает на договоренность. Пересматриваешь второй раз – да нет, все так, как есть. "Урал", точно могу сказать, не играет по договоренности. Все успехи – наши лично, равно как и ошибки. Поэтому чего пенять на кого-то, надо уметь работать над собой, и все.