Александр Тарханов: "Вперед с ЦСКА не побежим"

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов в преддверии матча 21-го тура чемпионата России против ЦСКА​ отметил, что холодная погода его не смущает. По его словам, команда не побежит всеми силами в атаку.

– Мороз после Кипра? Нормально. Вчера тренировались, ничего страшного нет. Могло быть и "-20" градусов. Сейчас всего "-7", поэтому это терпимо, – отметил Тарханов в эфире телеканала "Наш футбол"

– Сегодня два новичка в составе, как оцените их состояние?

– Мы следили за ними. Они своей игрой доказали. Конечно, нам не хватает Бикфалви, Евсеева, который достаточно хорошо играл. У них травмы. Для нас это потеря. Но надеемся, другие выйдут и будут играть.

– Какую тактику избрали на игру?

– Вперед мы не побежим. Будем играть так, как отрабатывали на тренировках.