Александр Тарханов: "Возможное третье место "Урала"? Нам надо просто побеждать"

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов в преддверии матча 16-го тура чемпионата России против "Динамо" отметил, что защитник Владимир Хозин выбыл из-за травмы до конца года. По его словам, из-за травм свой шанс получит Георгий Чантурия.

- В случае победы "Урал" выйдет на третье место? Мы об этом не думаем, - сказал Тарханов во флеш-интервью. - Я сказал своим футболистам выходить и играть. Нам надо выйти и выиграть, ведь мы играем дома.

У нас есть травмированные - Манучарян, Хозин. На поле будет выходить Чантурия. Думаю, что Хозин выбыл до конца года.

Трансляция матча "Урал" - "Динамо"