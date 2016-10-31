Александр Тарханов: "Веркаутерен за три года мог бы создать команду в "Крыльях"

Бывший главный тренер "Крыльев Советов" Александр Тарханов отметил, что у Франка Веркаутерена было достаточно времени, чтобы сделать в Самаре команду. После поражения от "Оренбурга" (0:1) в 12-м туре премьер-лиги голландский специалист был уволен с поста наставника "Крыльев".

- Что-то не получалось у "Крыльев Советов", - приводит "Р-Спорт" слова Тарханова. - По составу команда очень хорошая, игроки мастеровитые. Знаю, что они играли строго от обороны. Может, это влияло. В любом случае, работая три года в "Крыльях", уже можно было создать команду. Тренеру дали полный карт-бланш на три года, но что-то не получилось у него.