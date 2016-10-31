Александр Тарханов: "Веркаутерен за три года мог бы создать команду в "Крыльях"

Бывший главный тренер "Крыльев Советов" Александр Тарханов отметил, что у Франка Веркаутерена было достаточно времени, чтобы сделать в Самаре команду. После поражения от "Оренбурга" (0:1) в 12-м туре премьер-лиги голландский специалист был уволен с поста наставника "Крыльев".
- Что-то не получалось у "Крыльев Советов", - приводит "Р-Спорт" слова Тарханова. - По составу команда очень хорошая, игроки мастеровитые. Знаю, что они играли строго от обороны. Может, это влияло. В любом случае, работая три года в "Крыльях", уже можно было создать команду. Тренеру дали полный карт-бланш на три года, но что-то не получилось у него.
Richter-00
Ну да, конечно. За три года мог бы. Но тут надо отдать ему должное. Он за первый год вернул команду в премьер-лигу. Однако далее он был ограничен в выборе игроков. А ведь что было нужно-то? Одного или двух хороших нападающих и хорошего вратаря. Но этого не наблюдалось в течение двух лет. Веркаутерен имел то, что имел в своём распоряжении. Надо было уходить в отставку руководству команды, а никак не тренера увольнять.
21:31
efan ekoku
Он бельгиец недотумки
21:14
Platinum1991
Мог, да мог, да НЕ СМОГ! Однозначно! Состав неплохой у Крыльев, а вот результата НЕТ! Новая отставка! Нет результата и давай на выход с вещами и денежными выплатами! Константин ГЕНИЧ СЧИТАЕТ, ЧТО "КРЫЛЬЯ" ВОЗГЛАВИТ КАРПИН??? А с какого ПЕРЕПУГУ Крыльям сдался этот Карпин??? Карпин очень слабый тренер! Это он доказал по работе в Торпедо Ар.. Работа в Спартаке не в счёт. Там Карпин пришел на готовое и только поддерживал на плаву Спартак! Основной критерий тренерской работы Карпина это работа в Торпедо! А работал Карпин в Торпедо просто ОТВРАТИТЕЛЬНО! Крыльям нужен другой тренер, а не Карпин!
20:37