Александр Тарханов: "В игре "Урала" на сборах есть положительная динамика"

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов отметил самоотдачу игроков в ходе подготовки ко второй части чемпионата России. По словам специалиста, у команды впереди пять товарищеских встреч, где "Урал" попытается скоординировать взаимодействие игроков.

- В матчах против "Астры" и "Погони" увидел положительную динамику в игре команды, - приводит пресс-служба "Урала" слова Тарханова. - Оба состава – и тот, который играл утром, и тот, который выходил на поле вечером, – смотрелись хорошо. Появляется качество. Работы еще много, но уже есть наметки того, как команда будет играть во второй части чемпионата России.

Надо понимать, что не все еще полностью готовы, потому что некоторые игроки в силу разных причин пропустили начало подготовки. К примеру, Бикфалви только недавно пришел в команду, Балажиц присоединился к нам уже на Кипре. Поэтому есть моменты, над которыми надо работать – и в функциональном плане, и чтобы футболисты понимали игровые требования.

- В полузащите "Урала" в матче с ФК "Погонь" вышли 3 новичка - Бикфалви, Димитров, Ломакин. Существуют ли проблемы в средней линии "Урала" со взаимопониманием игроков?

- Естественно, нужно время. У нас впереди еще пять контрольных игр, где мы попытаемся скоординировать их так, чтобы они друг друга хорошо понимали. Но все они - футболисты квалифицированные, поэтому я не думаю, что потребуется много времени для того, чтобы они начали понимать друг друга.