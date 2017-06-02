Александр Тарханов: "В ходе сбора в Словении "Урал" проведет четыре контрольных матча"

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов отметил, что команда планирует провести четыре товарищеских матча в Словении. Он подчеркнул, что четких границ словенского сбора пока нет.

– 12 июня команда выходит из отпуска и собирается в Москве, где футболисты пройдут медицинское обследование, – цитирует "Р-Спорт" Тарханова. – После этого мы вылетаем в Екатеринбург и 13 июня приступаем к работе. Тренировочный сбор в Екатеринбурге продлится до 21 июня, после чего мы продолжим подготовку в Словении. В ходе сбора мы планируем провести четыре контрольных матча.

Сроки завершения сбора в Словении пока не определены – это будет зависеть от того, каким будет календарь чемпионата России и где мы будем начинать турнир.