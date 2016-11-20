Александр Тарханов: "Уровень "Краснодара" выше, чем у "Урала"

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов после поражения от "Краснодара" (3:0) в матче 14-го тура премьер-лиги подчеркнул, что поражение стало следствием высокого уровня соперника, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА.

– Мы изначально предполагали, что "Краснодар" будет иметь преимущество территориальное, – отметил Тарханов. – Уровень не позволял им плохо играть. Сегодня соперник был настроен, по разминке мы это видели, поэтому он практически не допускал ошибок. До 64-й минуты мы сдерживали его, явных моментов не было. У нас были выходы в контратаку, но пока уровень мастерства не позволяет сыграть нам более рационально. Пропустив гол, преимущество соперника возросло, и мы пропутили затем еще. Хотя могли не пропустить больше.

– "Урал" не создал почти ни одного момента, даже в створ не было ударов. Нет ли у вас претензий к игрокам атаки?

– Нет – в плане самоотдачи. В плане созидания – да. Но там два молодых футболиста играют, пока не справляются с этой ролью, тем более против такой команды, как "Краснодар". С "Крыльями" неплохо все получалось, но у нынешнего соперника другой уровень. Так получилось, Павлюченко остался практически без мяча. Он цеплялся, но поддержки не получал. Фланги активно играли, но через центр ничего не шло. Было много брака.

– Прокомментируйте первый гол.

– С бровки сложно определить, что именно там случилось. Но Газинский хорошо пробил. Хотя мы при разборе делали акцент на том, чтобы не давать бить, не давать пространства. Получился великолепный удар.