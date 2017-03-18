Александр Тарханов: "Уралу" удалось закрыть М'Вила, через которого идет вся игра "Рубина"

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов после победы над "Рубином" (1:0) в матче 20-го тура чемпионата России похвалил своих подопечных за выполненную установку на матч. По его словам, одной из задач команды было сдерживание Янна М'Вила.

- Мы уделяли внимание двум моментам: игре в средней линии, особенно М'Вила, - сказал Тарханов в эфире канала "Наш футбол". - Через него идет вся игра, и мы смогли выключить его из борьбы. Второй момент - контроль мяча. "Рубин" сам играет и не любит, когда у него мяча нет. В первом тайме мы все выполнили: повели и имели достаточно моментов, чтобы забить больше.

Во втором тайме я нацеливал больше контролировать мяч. В обороне мы хорошо играли, и даже было момента четыре, которые могли реализовать. Это не удалось, но мы рады, что завоевали три очка.