Александр Тарханов: "Уралу" не удалось показать желаемую игру в матче с "Оренбургом"

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов после победы в матче 22-го тура чемпионата России над "Оренбургом" (2:0) подчеркнул, что его команда выглядела уставшей. По словам специалиста, екатеринбуржцы не сумели показать свою игру.

- Недавно "Урал" провел кубковый матч и если говорить об этом, то ни одна из команд, которые участвовали в России, кроме нас не победили, - сказал Тарханов в интервью телеканалу "Наш футбол". - Тяжело было провести три игры за десять дней. Также поле было тяжеловатым, поэтому не получилось показать игру, которую хотели.

Замены? Все игроки вышли хорошо. Павлюченко взаимодействовал с Павленко. Не говорю уже о Динга, который вообще весь второй этаж перекрыл.

Трансляция матча "Урал" - "Оренбург"