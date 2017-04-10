Александр Тарханов: "Урал" выплеснул много эмоций в полуфинале Кубка России"

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов после победы над "Оренбургом" (2:0) в матче 22-го тура чемпионата России подчеркнул, что для его команды эта встреча была непростой. По словам специалиста, екатеринбуржцы выплеснули много эмоций в полуфинальной встрече Кубка России с "Рубином" (2:1).

- Сегодня была очень тяжелая игра для нас, - начал Тарханов. - В полуфинале Кубка России было выплеснуто много эмоций. Емельянов и Бикфалви выбыли, то есть и кадровые потери сказались. Не все футболисты вошли сегодня в игру, но замены получились. Павлюченко хорошо вошел в игру.

Был у нас сегодня хороший отрезок в конце первого тайма, а так, пришлось в основном обороняться. Динга сегодня хорошо выглядел. Но он был свеж, в полуфинале не играл. А, вообще, мы - единственные из полуфиналистов Кубка России в этом туре одержали победу. Хотя после поражения - одни эмоции, после победного матча - совсем другие.

- Сроки возвращения Бикфалви известны?

- Все в порядке, к следующей встрече он вернется.

- Вы остались довольны Павлюченко, значит можно ожидать, что у него будет больше игрового времени? Вы согласны, что это нападающий, зависимый от игровой практики?

- Он мастер. Если его хорошо подготовить, то и результат будет намного лучше. (Алексей МАКСИМОВ)