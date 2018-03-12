Александр Тарханов: "Урал" в матче с "Локо" подвела реализация"

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов после поражения от "Локомотива" (0:2) в матче 22-го тура чемпионата России подчеркнул, что во втором тайме екатеринбуржцы владели преимуществом, но не смогли забить.

- Мы начали хорошо, создали момент, могли забить. Потом провал, нам забили, - сказал Тарханов. - У них хороший отбор в центре и хорошая контратака, мы предупреждали игроков - это первый момент. У них хорошая группа атаки, потеря мяча - они разыграли хорошо и забили. Второй момент - это пенальти. Потом выровняли игру. Во втором тайме владели преимуществом, но реализация подвела. Было много фланговых передач, но там Кверквелия и Чорлука все снимали. Были моменты у Эль-Кабира и Чантурия, но упустили.

- Как вы оцениваете игру Егорычева и Эль-Кабира сегодня?

- Эль-Кабир обострял сегодня, а у Егорычева, все-таки, молодость еще. Молодость в большом футболе. Мы с ним много работаем над этим. Он в ФНЛ очень хорошо играл - но это, все-таки, первая лига. Моментами хорошо играл, но многие вещи, как то поставить корпус при потере, в премьер-лиге надо делать быстрее.

- Кулаков со своей задачей сдержать Фернандеша справился сегодня?

- В принципе, у нас были сегодня проблемы с Фернандешом.

- Лунгу сегодня пригодился бы со своим желанием идти в обыгрывание, обострять?

- Ну.. он тоже обострял в центре поля, а не впереди. У нас Эль-Кабир неплохо обострял и Бикфалви старался в центре.

- Довольны выходом Чантурия на замену и не было ли желания выпустить его пораньше?

- Чантурия - непростой игрок. В его выходе на поле есть педагогический момент, мы работаем с ним. А вышел он хорошо. (Алексей МАКСИМОВ)