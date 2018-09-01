Александр Тарханов: "Урал" усилил те позиции, которые хотел"

Советник президента "Урала" Александр Тарханов сказал, что команда усилила те позиции, которые в этом нуждались.

- Команда у "Урала" была, необходимо было точечно усилить некоторые позиции. Наш клуб не покупает и не продает футболистов массово, - цитирует Тарханова "РИА Новости". - Те позиции, которые мы хотели усилить, мы усилили. Уверен, новички помогут команде. У того же Павла Погребняка много сил и желания играть в футбол, он очень хороший футболист.

В летнее трансферное окно в "Урал" перешли защитники Джамалдин Ходжаниязов, Сергей Брызгалов, полузащитник Марко Араторе и нападающий Павел Погребняк. Также клуб взял в аренду полузащитника Илью Жигулева и нападающего Андрея Панюкова.

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