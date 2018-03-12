19:04 | Футбол — РФПЛ

Александр Тарханов: "Урал" слабо играл в середине. Не было подбора"

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Главный тренер "Урала"  Александр Тарханов отметил, что его команда неплохо начала матч 22-го тура чемпионата России против "Локомотива" (0:2).

- Первый тайм начали хорошо, создавали моменты, но начали проигрывать единоборства, пропускать контратаки, - сказал Тарханов в эфре канала "Наш футбол". - И в середине слабо играли. Подбора не было. Дали фору "Локомотиву".

Во втором тайме были предголевые моменты, но не забили. Матч был похож на игру в прошлом сезоне. Преимущество было тогда у нас, потом раз - гол, другой - гол.

Урал - Локомотив

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 22-й тур
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КОММЕНТАРИИ (3)
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Igrok Igorek

Все ниже и ниже. Перспектива - переходные матчи. Если только Грише кто-то с прошлого года ничего не задолжал...

19:39

alur66

Развалил команду-клоун.Надо ГРИШЕ ИВАНОВУ-пока не поздно-менять главного-а то первый дивизион не за горами.

19:39

merniloskut

Нагнулся и расслабился...

19:31

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