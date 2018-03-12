Александр Тарханов: "Урал" слабо играл в середине. Не было подбора"

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов отметил, что его команда неплохо начала матч 22-го тура чемпионата России против "Локомотива" (0:2).

- Первый тайм начали хорошо, создавали моменты, но начали проигрывать единоборства, пропускать контратаки, - сказал Тарханов в эфре канала "Наш футбол". - И в середине слабо играли. Подбора не было. Дали фору "Локомотиву".

Во втором тайме были предголевые моменты, но не забили. Матч был похож на игру в прошлом сезоне. Преимущество было тогда у нас, потом раз - гол, другой - гол.