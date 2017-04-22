Александр Тарханов: "Урал" провел одну из лучших своих игр"

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов после матча 24-го тура чемпионата России против "Зенита" (0:2) остался доволен игрой своей команды. Напомним, что по ходу встречи удаления получили сразу трое игроков екатеринбургского клуба, передает корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО.

– Трудно играть против "Зенита"?

​– Мы играли хорошо. В первом тайме было много подходов, хорошо начали вторую половину, могли открыть счет, потом тоже были моменты забить гол. Считаю, сегодня наша команда провела одну из лучших своих игр.

Трансляция матча "Зенит" – "Урал" // Разбор судейства Алексея Еськова