Александр Тарханов: "Урал" провалил начало второго тайма"

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов после победы над "Анжи" (2:1) в матче 13-го тура чемпионата России подчеркнул, что игра шла до забитого гола. По словам специалиста, екатеринбуржцам удалось преломить ход встречи.

– Мяч не держался, прессинговали, и начало второго тайма провалили. Не могли забить, – сказал Тарханов в интервью телеканалу "Наш футбол". – Потом переломили ход игры, начались выходы в атаку, пошли моменты, забили дважды.

Игра шла до забитого гола. Но "Урал" переломил ход матча до этого. У "Анжи" энергозатратная игра. Двигались, навязывали борьбу. И замены у нас были хорошие.

Переживал ли Ильин, что не может забить? Сейчас я у него спрошу.

"Анжи" уступил "Уралу", продлив безвыигрышную серию до шести матчей