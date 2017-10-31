Александр Тарханов: "Урал" по итогам сезона рассчитывает пробиться в Лигу Европы"

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов сообщил о том, что клуб ставит перед собой задачу выйти в Лигу Европы сезона-2018/19. Екатеринбуржцы завершили первый круг чемпионата России на пятом месте.

– Это пока локальный успех, но такое место мы еще не занимали. И президент клуба, и я хотим, чтобы команда поборолась за Лигу Европы, – приводит ТАСС слова Тарханова. – Будем к этому стремиться, посмотрим, что получится.

Усиление? Наша селекционная группа работает, ищем игроков на некоторые позиции, чтобы усилить команду, чтобы замена, если произойдут какие-то проблемы, была каждому футболисту.

Напомним, что в еврокубки по итогам сезона-2017/18 выйдут шесть российских клубов. Призеры чемпионата попадут в Лигу чемпионов. Обладатель Кубка России, а также команды, занявшие в чемпионате четвертое и пятое места, сыграют в Лиге Европы.

В случае, если победитель Кубка страны войдет в пятерку лучших по итогам чемпионата, то в Лигу Европы отправится клуб, ставший в национальном первенстве шестым.